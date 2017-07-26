Суд отказался освободить пятерых обвиняемых в теракте в метро в Петербурге

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до сентября срока ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Ольги Динзе, настававшей на изменении меры пресечения.

Все пятеро обвиняемых участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО. Они не признают вину, заверили судью, что они "простые люди", приехали в Россию на заработки, террориста-смертника не знают и надеются на восстановление справедливости.

Всего по делу арестованы 10 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова. Жалобу на продление ареста еще пятерым суд рассмотрит позднее.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие якобы сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ "Хосият" в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция и после этого ее доверителя никто не видел. Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.

Динзе также рассказала, что к ее подзащитному применяли пытки и до сих пор к ему в СИЗО ходят оперативники. "Мой подзащитный написал заявление о привлечении к уголовной ответственности оперативников ФСБ, которые получили у него показания под пытками. Он находился в неком секретном месте и его под пытками понуждали заучивать показания, которые он потом даст следствию", — заявила адвокат.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.