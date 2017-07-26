В Чувашии жертвами ДТП с участием грузовика стали три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл – РИА Новости. Три человека погибли, еще шесть получили ранения в среду в результате ДТП с участием грузового автомобиля в Цивильском районе Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла примерно в 13.30 мск на 673-м километре трассы М7 возле деревни Табанары.

"Предположительно, у грузового автомобиля MAN лопнуло колесо, после чего большегруз наехал на 8-местный автомобиль Peugeot… По предварительным данным, три человека погибли, и шесть получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются, добавляет пресс-служба.

По информации пресс-службы администрации главы Чувашии, все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

"На данный момент известно о трех погибших и шести пострадавших, которые госпитализированы в медицинские организации республики. Состояние пяти пострадавших оценивается как стабильное средней тяжести, и один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, которому министр здравоохранения республики доложил о состоянии пострадавших в ДТП, "поручил держать на постоянном контроле состояние госпитализированных, оказать необходимое содействие родственникам погибших и пострадавших".