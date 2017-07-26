Источник прокомментировал сообщения об увольнении замглавы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков, которого, предположительно, подозревают в превышении полномочий, не снят с должности и находится в отпуске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, чиновник находится в отпуске до 26 июля включительно. "Завтра он должен был выйти на работу. С должности не снят", — сказал источник.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Вишнякова подозревают в превышении своих полномочий, на его месте работы прошла выемка документов.