МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение Центру имени Хруничева за создание условий неравного доступа на рынок услуг по космическим запускам, сообщается на сайте службы.

"Космический научно-производственный центр имени Михаила Васильевича Хруничева подозревается в создании условий неравного доступа на рынок коммерческих услуг по космическим запускам с использованием ракеты-носителя "Протон-М", — говорится в сообщении.

В ФАС поступило заявление консорциума "Космические технологии" о нарушении антимонопольного законодательства. Консорциум обратился в Космический научно-производственный Центр имени Хруничева за оказание услуги по доставке грузов на орбиту с использованием ракеты-носителя тяжелого класса. Предприятие ответило, что все дальнейшие предложения сотрудничества по оказанию пусковых услуг необходимо направлять в адрес ILS International Launch Services Inc. (США).

ФАС установила, что предприятие оказывает услуги по доставке грузов на орбиту либо напрямую, либо через посредника — ILS International Launch Services Inc. При этом услуга, оказываемая через посредника, обходится потребителям значительно дороже. Таким образом, для разных контрагентов Космического научно-производственного центра были установлены различные фактические условия сотрудничества.

"Эти обстоятельства явились основанием для выдачи ФАС России предупреждения космическому научно-производственному центру о необходимости прекращения действий, выразившихся в создании дискриминационных условий для консорциума "Космические технологии", путем направления опровержения на свой ответ с сообщением о возможности оказания пусковых услуг для российских хозяйствующих субъектов, исключая посредников", — отмечает служба.