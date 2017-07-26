МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение Центру имени Хруничева за создание условий неравного доступа на рынок услуг по космическим запускам, сообщается на сайте службы.
В ФАС поступило заявление консорциума "Космические технологии" о нарушении антимонопольного законодательства. Консорциум обратился в Космический научно-производственный Центр имени Хруничева за оказание услуги по доставке грузов на орбиту с использованием ракеты-носителя тяжелого класса. Предприятие ответило, что все дальнейшие предложения сотрудничества по оказанию пусковых услуг необходимо направлять в адрес ILS International Launch Services Inc. (США).
"Эти обстоятельства явились основанием для выдачи ФАС России предупреждения космическому научно-производственному центру о необходимости прекращения действий, выразившихся в создании дискриминационных условий для консорциума "Космические технологии", путем направления опровержения на свой ответ с сообщением о возможности оказания пусковых услуг для российских хозяйствующих субъектов, исключая посредников", — отмечает служба.