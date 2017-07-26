В Калужской области в ДТП попал микроавтобус, пять человек пострадали

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Микроавтобус, ехавший в Москву, столкнулся в среду с автомобилем ВАЗ в Калужской области: пять человек пострадали, сообщает УМВД по региону.

Авария произошла на автодороге М-3 "Украина".

"По предварительной информации, водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь в сторону г. Москвы, допустил столкновение автомашиной "ВАЗ-2107", которая осуществляла маневр поворота налево. От удара автомашина Mercedes-Benz Sprinter съехала в кювет, а автомашина "ВАЗ-2107" осталась на встречной полосе", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять человек – это водитель автомашины "ВАЗ-2107" и четыре пассажира микроавтобуса. Один из пассажиров получил травму в виде перелома бедра, у остальных пострадавших – ушибы и ссадины. Пассажирам оказана медицинская помощь.

"Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter передвигался по маршруту движения "Республика Украина — г. Москва". Всего в автомашине находилось 7 пассажиров и водитель. В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности", — отмечает полиция.

Полиция продолжает разбираться в произошедшем.