У инспекторов ПДН не было нареканий к семье убитой в Хабаровске девочки

ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН) ежемесячно посещали семью убитой в Хабаровске девочки, и она не вызывала беспокойства у полиции, сообщила РИА Новости в среду начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Хабаровску Виктория Ващенко.

Вечером 10 июля во дворе одного из жилых домов Хабаровска было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержаны мать ребенка и ее сожитель. В ходе следствия они дали признательные показания и сообщили, что периодически избивали девочку. В настоящее время мать и отчим арестованы. Прокуратура Индустриального района Хабаровска по результатам проверки признала, что инспекторы ПДН вели работу с семьей убитой девочки формально и несвоевременно.

"Мать девочки состояла на учете в ПДН полиции с августа 2016 года после сообщений соседей об одинокой матери с ребенком, которые живут в общежитии в бедности. Наши инспекторы посетили ее – обстановка была бедной, но в доме чисто, мать трезвая, ребенок опрятный, продукты питания имелись. Семью поставили на учет как находящуюся в опасном положении. О ней были проинформированы все органы системы профилактики", — сказала Ващенко.

По ее словам, мать с ребенком переезжала два раза, в предпоследний раз вместе с сожителем в дом на улице Автобусной. По каждому новому адресу ее ежемесячно навещали инспекторы ПДН, всегда в квартире поддерживался порядок, следов побоев у ребенка не обнаруживали, отметила Ващенко.

"В настоящее время нами проводится служебная проверка, изучена служебная документация, согласно которой работа с семьей проводилась в соответствии с приказами МВД и законодательством РФ. Все нормы законодательства инспектор выполнила. Проверка еще продолжается, но нарушений по документации на данный момент не выявлено", — сказала собеседница агентства.