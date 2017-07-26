В Керчи за три года обезвредили более 70 тысяч взрывоопасных предметов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Более 70 тысяч взрывоопасных предметов – мин, снарядов, бомб — обнаружили специалисты в крепости Керчь и на участках строительства моста через Керченский пролив и автоподходов к нему, сказал на пресс-конференции в Симферополе помощник начальника управления МЧС РФ по республике Владимир Иванов.

Мост через Керченский пролив проходит в непосредственной близости от мыса Ак-Бурун, на котором возведен "форт Тотлебен" — Керченская крепость. Перед началом строительства саперы обезвредили более 3 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории крепости и прилегающей акватории. Работы по разминированию цитадели и других объектов в Керчи продолжаются по сей день.

"Подразделение "Лидер" (Московская область) уже третий год работают в Крыму по программе. Только 14 тысяч 300 взрывоопасных предметов обнаружено в Керчи за этот год, за три года – более 70 тысяч", — сказал Иванов.

Крепость строилась почти 10 лет и предназначалась для охраны южных рубежей России. Возведение форта началось в 1857 году, руководил работами инженер Эдуард Тотлебен. Крепость является достопримечательностью Керчи и Крыма и охраняется государством как уникальный памятник фортификационного строительства XIX века.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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