В МВД рассказали о состоянии найденного в брянском лесу мальчика

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мальчик, найденный в лесу в Брянской области, был в очень слабом состоянии, поэтому его госпитализировали, сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк.

Представитель управления МВД региона утром в среду заявлял, что восьмилетний мальчик, который пропал 24 июля в Брянской области, уехав на велосипеде, найден живым.

"Около 9.40 26 июля ребенок был найден в нескольких километрах от места пропажи поисковой группой, состоящей из сотрудников УМВД России по Брянской области и волонтеров. Он был очень слаб. Мальчик рассказал, что заблудился в лесу. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение", — сказала Волк.

По её словам, в поисках участвовали более 100 сотрудников полиции, сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры. Использовались служебные и специально обученные собаки.