Власти будут убеждать обманутых дольщиков в Новосибирске отменить голодовку

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Власти Новосибирска и области будут убеждать обманутых дольщиков жилых домов по улице Тульская прекратить голодовку, так как все меры для ввода в эксплуатацию комплекса приняты, заявил журналистам в среду губернатор региона Владимир Городецкий.

В начале июня около 30 обманутых дольщиков дома по улице Тульской в Новосибирске объявили голодовку. Власти региона призвали ее участников к "решению вопроса в рамках правового поля", и дольщики 8 июня приостановиои голодовку. В понедельник, 24 июля, около 15 дольщиков возобновили голодовку недалеко от здания правительства региона, так как считают, что что полтора месяца переговоров с властями "закончились фактически ничем". По данным властей, два недостроенных дома на 702 квартиры требуют 800 миллионов рублей дополнительных вложений.

"Будем убеждать… Они говорят одно — "нас не касается, как и что, вы дайте задание, чтобы с нами заключили договор долевого участия". Но это неправильно, и по закону этого сделать нельзя. Это можно сделать по итогам следствия, пройдя процедуру подтверждения в судах и так далее. Убеждать будем, что этот путь надо пройти. Если предложат какие-то другие меры, нет проблем, с удовольствием услышим", — сказал Городецкий.

Глава региона отметил, что в случае с Тульской голодовка — не лучший метод выражения своего мнения, с учетом того, что по этому жилому комплексу уже три месяца работает рабочая группа во главе с главой областного минстроя и говорить о недостаточной работе с дольщиками нельзя. Власти применили все возможные меры поддержки новому инвестору, который должен достроить дома, считает он.

Городецкий пояснил, что по федеральному закону обманутым дольщиком считается человек, который имеет договор долевого участие (ДДУ), однако около 180 человек оказались в ситуации, когда с ними субподрядной организацией были заключены незаконные "предварительные" договора, причем не напрямую с застройщиком, а с поставщиком материалов. "Это грубейшее нарушение со стороны застройщика, и мы видим элементы мошенничества, поэтому по нашей инициативе возбуждено и расследуется уголовное дело. То есть от людей можно было бы "отбояриться", но мы этого не делаем и не будем делать", — сказал он, пояснив, что на уровне региона принят закон о признании таких людей обманутыми дольщиками по решению суда.

По данным областных властей, в настоящее время в Новосибирской области 48 долгостроев с обманутыми дольщиками из которых 42 – в Новосибирске. По каждому из них определен путь ввода в эксплуатацию. "Мы считаем, что с помощью набора мер 2019 годом практически решим проблему обманутых дольщиков", — сказал Городецкий.