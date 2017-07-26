Власти будут убеждать обманутых дольщиков в Новосибирске отменить голодовку

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Власти Новосибирска и области будут убеждать обманутых дольщиков жилых домов по улице Тульская прекратить голодовку, так как все меры для ввода в эксплуатацию комплекса приняты, заявил журналистам в среду губернатор региона Владимир Городецкий.
"Будем убеждать… Они говорят одно — "нас не касается, как и что, вы дайте задание, чтобы с нами заключили договор долевого участия". Но это неправильно, и по закону этого сделать нельзя. Это можно сделать по итогам следствия, пройдя процедуру подтверждения в судах и так далее. Убеждать будем, что этот путь надо пройти. Если предложат какие-то другие меры, нет проблем, с удовольствием услышим", — сказал Городецкий.
Глава региона отметил, что в случае с Тульской голодовка — не лучший метод выражения своего мнения, с учетом того, что по этому жилому комплексу уже три месяца работает рабочая группа во главе с главой областного минстроя и говорить о недостаточной работе с дольщиками нельзя. Власти применили все возможные меры поддержки новому инвестору, который должен достроить дома, считает он.
По данным областных властей, в настоящее время в Новосибирской области 48 долгостроев с обманутыми дольщиками из которых 42 – в Новосибирске. По каждому из них определен путь ввода в эксплуатацию. "Мы считаем, что с помощью набора мер 2019 годом практически решим проблему обманутых дольщиков", — сказал Городецкий.