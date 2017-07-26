Следователи выясняют обстоятельства смерти роженицы в Нальчике

НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства гибели роженицы от анафилактического шока в перинатальном центре в Нальчике, сообщает в среду региональное СУСК.

"Была обнаружена видеозапись, на которой сотрудники медицинского учреждения о чем-то говорят с людьми, собравшимся возле здания. Из комментариев к записи следует, что врачи сообщили родственникам о смерти роженицы", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 20 июля в республиканском перинатальном центре в Нальчике от анафилактического шока после введения препарата скончалась роженица.

"По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям медицинского персонала", — отмечает ведомство.