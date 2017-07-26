В Саратове ребенок сгорел в сарае, где его заперла мать

САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Ребенок мог погибнуть при пожаре в Саратове из-за того, что мать заперла его в сарае в воспитательных целях, а он не смог выбраться, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что вечером 22 июля 2017 года в сарае у частного дома на улице Белозерской Саратова произошел пожар, погиб 7-летний мальчик.

"По версии следствия, днем в указанный день мать, действуя неосторожно по отношению к жизни своего малолетнего сына, в воспитательных целях заперла его в сарае, оставив на долгое время без надлежащего присмотра. В этот период там произошло возгорание, в ходе которого ребенок, не сумев самостоятельно покинуть запертое снаружи помещение, погиб", — сообщает СУСК по региону.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летней матери мальчика по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По делу назначен ряд судебных экспертиз, следователи выясняют обстоятельства случившегося.