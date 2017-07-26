В новой Москве более 40 рабочих попали в больницу, отравившись в столовой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше 40 строителей, работающих в деревне Сосенки в новой Москве, отравились в столовой, сообщает в среду столичное управление Роспотребнадзора.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, 42 человека попали в больницу в состоянии средней тяжести.

"Поступила информация о случаях пищевой токсикоинфекции среди строительных рабочих по адресу: город Москва, деревня Сосенки… По предварительным данным, число пострадавших составило 42 человека, работающих в "Мостоотряде 114"", — говорится в релизе Роспотребнадзора.

Расположенная на строительном объекте столовая представляет собой помещение без центрального водоснабжения и канализации. За питание отвечала подрядная организация, доставлявшая в столовую готовые блюда.

Сегодня утром столовую опечатали, сотрудники Роспотребнадзора начали расследование: взяли пробы продуктов, воды, смывы с оборудования и так далее.

"После массового отравления 14 человек получили помощь амбулаторно, 42 госпитализированы во 2-ю инфекционную клиническую больницу Москвы в состоянии средней тяжести", — добавил источник РИА Новости.