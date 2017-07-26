Суд подтвердил штраф Дадину за пикет у здания ФСБ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду подтвердил штраф в 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения пикета у здания ФСБ, наложенный на Ильдара Дадина – первого в России осужденного за нарушения правил проведения митингов, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Зборошенко.

По мнению суда, Дадин нарушил положения специального распоряжения, который определяет, что во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу все пикеты, митинги и шествия в Москве должны согласовываться с властями и проводиться в установленных ими местах.

"Мещанский суд Москвы отклонил нашу жалобу на решение мирового суда, который постановил оштрафовать Дадина", — сказал защитник.

Дадин признан судом виновным в административном правонарушении по статье "Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления".

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.