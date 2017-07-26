Завершено расследование дела тверского стрелка, убившего девять человек

Дорожный указатель и стела у въезда в поcелок Редкино Тверской области

Дорожный указатель и стела у въезда в поcелок Редкино Тверской области

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек в поселке Редкино Тверской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее сообщалось, что обвиняемый признан вменяемым по результатам психиатрической экспертизы. По словам адвоката, Егорову в таком случае может грозить до пожизненного лишения свободы.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино в начале июня. По данным следствия, во время застолья на одной из дач разгорелась ссора, 45-летний москвич открыл огонь из охотничьего ружья. Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело еще одной женщины. Одной девушке удалось спрятаться и позвонить в полицию.

Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.