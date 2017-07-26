В Белгороде спасли мужчину с инсультом, объявленного без вести пропавшим

ВОРОНЕЖ, 26 июл — РИА Новости. Экипаж ДПС в Белгороде спас сидевшего без сознания за рулем мужчину, у которого случился инсульт; выяснилось, что автомобилист находится в розыске как без вести пропавший, сообщает в среду управление МВД по области.

"Во время патрулирования городских улиц экипажем ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Вячеслава Старого и капитана полиции Артема Самара на проезжей части был замечен автомобиль с открытой дверью. На водительском сидении полицейские обнаружили мужчину без сознания", — говорится в сообщении.

Полицейские вызвали "скорую" и до приезда реанимобиля оказали автомобилисту неотложную помощь. Прибывшие медики диагностировали у мужчины инсульт. По их словам, счет жизни пациента "шел на минуты".

"Вскоре выяснилось, что 49-летний местный житель находится в розыске как без вести пропавший. В настоящее время опасность для его жизни миновала", — сообщает полиция.

Как пояснил РИА Новости представитель МВД, житель Белгородского района в течение суток не выходил на связь с дочерью. Во вторник в 11.00 мск она обратилась в полицию. Ориентировка на мужчину была передана постам ДПС, которые и обнаружили пропавшего через полтора часа.