В Татарстане пьяные хулиганы напали на полицейского

КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Трое нетрезвых мужчин в Татарстане напали на инспекторов ДПС, остановивших их автомобиль для проверки, для задержания хулиганов полицейский вынужден был применить оружие, сообщает МВД по региону.

"Около 20.00 мск 24 июля в селе Шемордан Сабинского района во время патрулирования инспекторы ДПС заметили автомобиль "Лада Калина", водитель которого вел себя подозрительно. Полицейские решили его проверить. Дорогу служебной машине перегородили трое мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии", — говорится в сообщении.

По информации МВД, инспектор при помощи сигнальной громкоговорящей установки потребовал освободить проезжую часть, после чего мужчины отошли в сторону, однако при проверке водителя автомобиля мужчины стали препятствовать выполнению служебных обязанностей инспекторами, оскорбляли их, потребовали покинуть данный населенный пункт. Один из мужчин, как отмечается, оттолкнул инспектора ДПС в сторону, повредив форменное обмундирование, а затем набросился на него, двое других мужчин стали наносить удары руками второму инспектору.

"Для пресечения хулиганских действий в соответствии со статьей 23 закона "О полиции" один из инспекторов сделал предупредительный выстрел, но это не остановило нападавших. Они продолжали совершать противоправные действия, а также пытались завладеть табельным оружием. Учитывая, что указанные лица создавали угрозу жизни и здоровью, инспектор ДПС применил табельное оружие и ранил в ногу одного из мужчин", — сообщает МВД.

Раненому была оказана первая помощь. С огнестрельным ранением левой голени он госпитализирован в Сабинскую районную больницу. Пострадавшему сотруднику полиции оказана медицинская помощь. Двое других нападавших задержаны и доставлены в местный отдел полиции. Установлено, что один из них ранее восемь раз судим за грабеж и кражи. Раненный мужчина ранее судим за убийство, в настоящее время находится под административным надзором.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти", санкции данной статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.