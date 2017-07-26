В Татарстане пьяные хулиганы напали на полицейского

КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Трое нетрезвых мужчин в Татарстане напали на инспекторов ДПС, остановивших их автомобиль для проверки, для задержания хулиганов полицейский вынужден был применить оружие, сообщает МВД по региону.
По информации МВД, инспектор при помощи сигнальной громкоговорящей установки потребовал освободить проезжую часть, после чего мужчины отошли в сторону, однако при проверке водителя автомобиля мужчины стали препятствовать выполнению служебных обязанностей инспекторами, оскорбляли их, потребовали покинуть данный населенный пункт. Один из мужчин, как отмечается, оттолкнул инспектора ДПС в сторону, повредив форменное обмундирование, а затем набросился на него, двое других мужчин стали наносить удары руками второму инспектору.
Раненому была оказана первая помощь. С огнестрельным ранением левой голени он госпитализирован в Сабинскую районную больницу. Пострадавшему сотруднику полиции оказана медицинская помощь. Двое других нападавших задержаны и доставлены в местный отдел полиции. Установлено, что один из них ранее восемь раз судим за грабеж и кражи. Раненный мужчина ранее судим за убийство, в настоящее время находится под административным надзором.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти", санкции данной статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.