Стали известны новые подробности дела об убийстве девочки в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) полиции вели работу с семьей убитой трехлетней девочки в Хабаровске формально и несвоевременно, сообщила журналистам в среду старший помощник прокурора Индустриального района Хабаровска Ольга Соболева.

Вечером 10 июля во дворе одного из жилых домов Хабаровска было обнаружено тело маленькой девочки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержаны мать ребенка и ее сожитель, впоследствии их арестовали. В ходе следствия они дали признательные показания и сообщили, что периодически избивали девочку.

"После убийства ребенка прокуратура Индустриального района проверила полноту и своевременность мер органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, поскольку мать девочки состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Работа ПДН второго отдела полиции с семьей признана неудовлетворительной, поскольку профилактические мероприятия начаты несвоевременно и велись формально, что не позволило собрать полную и объективную характеристику на эту семью и оценить условия ее жизни", — сказала Соболева.

По ее словам, прокуратура также проверила работу районной комиссии по делам несовершеннолетних, поликлиники, центра социальной поддержки населения по Хабаровску.

"По результатам проверки нарушений в деятельности учреждений здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних, центра социальной поддержки населения не выявлено", — отметила Соболева.

Прокуратура направила начальнику УМВД России по Хабаровску для рассмотрения представление о работе ПДН.