СК возбудил дело после исчезновения девочки в красноярской тайге

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. После исчезновения девочки при сборе ягод в лесу Тюхтетского района Красноярского края возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает региональный главк Следственного комитета.

Во вторник краевое управление МВД сообщило, что в Тюхтетском районе разыскивают 14-летнюю Яну Тамочеву , потерявшуюся во время сбора ягоды в тайге. Для поиска созданы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды ДПС и ППС, а также местные жители. Приметы пропавшей переданы полицейским, проводится опрос лиц, которые видели девочку. Специалисты Росгвардии помогают в поисках, прочесывая местность беспилотниками с тепловизорами.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело… "убийство". По предварительным данным, 24 июля 2017 года девочка с матерью и совершеннолетними сестрами пошла в лес для сбора ягод. Вечером мать с двумя старшими дочерями вернулись домой, понадеявшись, что девочка самостоятельно вернулась в село. Не обнаружив ее дома, мать сообщила в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.