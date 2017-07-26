СК возбудил дело после исчезновения девочки в красноярской тайге

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. После исчезновения девочки при сборе ягод в лесу Тюхтетского района Красноярского края возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает региональный главк Следственного комитета.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело… "убийство". По предварительным данным, 24 июля 2017 года девочка с матерью и совершеннолетними сестрами пошла в лес для сбора ягод. Вечером мать с двумя старшими дочерями вернулись домой, понадеявшись, что девочка самостоятельно вернулась в село. Не обнаружив ее дома, мать сообщила в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.