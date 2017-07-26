В лесах Иркутской области потушили большую часть пожаров

ИРКУТСК, 26 июл – РИА Новости. Семь возгораний на площади свыше 260 гектаров действуют в Иркутской области, три пожара были ликвидированы 25 июля, их площадь превысила 700 гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров на территории 15 тысяч гектаров. Их тушение комиссия по чрезвычайным ситуациям сочла затратными. Они не несут угрозы экономическим объектам и населенным пунктам.
Для тушения лесных пожаров 25 июля было задействовано 180 человек, в том числе 60 пожарных-десантников, а также 41 единица наземной техники.
В среду чрезвычайный, V класс пожарной опасности прогнозируется в Киренском, Казачинско-Ленском и Катангском районах.