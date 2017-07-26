Под Новосибирском столкнулись фура и легковушка, погибли четыре человека

На месте ДТП на автодороге Р-254 в районе села Кожурла Убинского района

На месте ДТП на автодороге Р-254 в районе села Кожурла Убинского района

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли в автоаварии в Новосибирской области, где грузовик Volvo врезался в не уступившую ему дорогу легковую Toyota, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по региону.

По предварительной информации, утром в среду на автодороге Р-254 в районе села Кожурла Убинского района Toyota столкнулась с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП на месте скончались четыре человека: мужчина (водитель), две женщины и мальчик в возрасте 5 лет. Все они находились в легковой машине.

© Фото : ГУ МВД РФ по Новосибирской области На месте ДТП на автодороге Р-254 в районе села Кожурла Убинского района © Фото : ГУ МВД РФ по Новосибирской области На месте ДТП на автодороге Р-254 в районе села Кожурла Убинского района

"Предварительно вина усматривается в действиях водителя Toyota, который при выезде с АЗС не уступил дорогу грузовому автомобилю, двигавшемуся в прямом направлении. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении.