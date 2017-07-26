Жильцов аварийного дома под Саратовом эвакуировали из-за обрушения

САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Жильцов аварийного дома в Саратовской области эвакуировали из-за обрушения перекрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.

Инцидент произошел около 4.00 в среду в поселке Расково. Спасателям поступило сообщение об обрушении одной ненесущей перегородки в квартире и межэтажного перекрытия в подвал жилого двухэтажного дома. В результате ЧП никто не пострадал. По информации ГУМЧС, дом был построен в 1961 году, он признан аварийным.

"Все жители дома были эвакуированы. В доме всего 24 квартиры, проживает около 65 человек. Подготовлен пункт временного размещения людей в пансионате "Сокол", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области, врио главы региона Валерий Радаев дал поручение провести обследование здания и обсудить с жильцами предложения по дальнейшему расселению.

Врио губернатора выехал на место происшествия, где уже работает оперативная группа. Всего от МЧС задействовано пять единиц техники и 17 человек личного состава.