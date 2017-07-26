В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин.

"Такая мера предпринята для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территориях Березовского и Белоярского районов вследствие лесных пожаров", — говорится в сообщении.

По информации окружного управления МЧС, во вторник в ХМАО действовало 34 природных пожара на территории шести районов.

"Борьбу с лесными пожарами ведут более 360 специалистов базы авиационной и наземной охраны лесов региона. По заключению экспертов, причиной возгораний в большинстве случаев являются сухие грозы", — сообщает пресс-служба управления, уточняя, что угрозы населенным пунктам, социально значимым и потенциально опасным объектам нет.