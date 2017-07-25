Против подозреваемого в краже посылок в Ростове-на-Дону завели дело

КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело по статье "кража" возбуждено в Ростове-на-Дону против курьера, подозреваемого в похищении посылок и бандеролей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, демонстрирующий гору вскрытых посылок Почты России на берегу реки.

По факту появившейся в интернете информации правоохранители Ростова-на-Дону организовали проверку.

"Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений, расположенных в Советском районе города, во время разгрузки в сортировочном центре похитил посылки и бандероли. Затем, вскрыв упаковки, которые он выбросил в прибрежных зарослях, мужчина спрятал содержимое посылок в багажнике автомобиля своего знакомого", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские в ходе обыска изъяли похищенное. По словам подозреваемого, хищение он совершил "в целях личного обогащения".

Как добавили в ведомстве, в настоящее время в отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, правоохранители намерены установить, не совершал ли подозреваемый аналогичные хищения ранее.