В Калининграде СК проверит сообщения об избиении ребенка матерью в больнице

КАЛИНИНГРАД, 25 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по сообщениям в СМИ о том, что в детской областной больнице мать якобы избила своего четырехлетнего ребенка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что пациенты детской больницы жалуются на калининградку, которая находится в учреждении вместе со своим маленьким сыном. Они заявляют, что мать избивает четырехлетнего ребенка, у которого перелом руки. На видео, записанном пациентами, видно, что ребенок в синяках.

"Следственное управление начало процессуальную проверку по сообщению в ряде средств массовой информации. СК отреагировал незамедлительно, поскольку затронуты интересы несовершеннолетнего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала Гацко.