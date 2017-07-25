В Дагестане арестовали подозреваемого в похищении министра строительства

ПЯТИГОРСК, 25 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд взял под стражу на два месяца одного из подозреваемых в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда республики.

По версии следствия, 20 июля два жителя Махачкалы похитили чиновника, угрожая ему огнестрельным оружием. На следующий день во время передачи части выкупа в размере 30 миллионов рублей злоумышленники были задержаны, заложника освободили. Как сообщил источник в правоохранительных органах, всего они требовали за освобождение министра 70 миллионов рублей.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца одному из подозреваемых", — сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, министр пробыл у похитителей около 6-7 часов в одной из квартир в Махачкале. Возбуждено уголовное дело о похищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия.