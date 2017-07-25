Суд отказался наложить арест на Cadillac 1937 года сына Черномырдина

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление банка ВТБ об обеспечительных мерах в деле о банкротстве сына бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина — Виталия Черномырдина, в котором банк просил наложить арест на имущество должника, в том числе автомобиль Cadillac 1937 года выпуска, следует из опубликованного во вторник определения суда.

Банк просил арестовать имущество Черномырдина-младшего стоимостью более 305 миллионов рублей – доли в четырех ООО, ретро-автомобиль и гаражный бокс площадью 18 квадратных метров на улице Каховка в Москве.

Суд, отклоняя заявление банка, указал, что требования ВТБ в деле о банкротстве Черномырдина в настоящее время не признаны обоснованными, в связи с чем "принятие обеспечительных мер в том виде, в котором этого требует заявитель, не является, по мнению суда, разумным и обоснованным".

Ранее представитель ВТБ сообщил в суде, что задолженность Черномырдина-младшего превышает 305 миллионов рублей, она подтверждена решениями судов. Представитель должника пояснил, что долг возник по нескольким кредитным договорам, в рамках которых Черномырдин выступал поручителем компаний-заемщиков.

Заявление о банкротстве Виталия Черномырдина поступило в арбитраж 29 сентября прошлого года. Очередное заседание по делу о банкротстве пройдет 14 сентября.

Ранее, 7 июня 2016 года, ВТБ уже подавал заявление о банкротстве Виталия Викторовича Черномырдина, родившегося в городе Орск Оренбургской области 1 ноября 1962 года. В тот день в пресс-службе ВТБ сначала подтвердили РИА Новости, что речь идет о сыне бывшего премьер-министра России, и сообщили ряд подробностей о долге, послужившем основанием для обращения в суд. Позднее банк отозвал свой комментарий. Через несколько дней, 10 июня, ВТБ отозвал из суда и заявление о банкротстве Виталия Черномырдина.