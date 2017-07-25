Пропавший в Тверской области девятилетний мальчик нашелся у знакомых

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Девятилетний мальчик в Тверской области, который накануне уехал кататься на велосипеде и пропал, найден у своих знакомых, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что ребенок уехал кататься на велосипеде в деревню Бережки и пропал. К поискам подключились следователи, сотрудники полиции и волонтеры.

"В ходе розыскных мероприятий малолетний был обнаружен 25 июля текущего года в одном из домов станции Старица у своих знакомых. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении СУСК.

В Брянской области накануне при похожих обстоятельствах исчез 8-летний мальчик. Последний раз его видели в магазине в соседней деревне Глаженка. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен велосипед, местонахождение ребенка до настоящего времени не установлено.