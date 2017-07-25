Число участников голодовки в нижнетагильской колонии сократилось до 11

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Число заключенных нижнетагильской ИК-5, отказавшихся принимать пищу в столовой, сократилось до 11, сообщает во вторник ГУФСИН по Свердловской области.

По данным прокуратуры, ранее от приема пищи в столовой учреждения отказались 14 осужденных, несогласных с режимом в колонии и желающих его ослабления. Организована прокурорская проверка. Представитель свердловского ГУФСИН Александр Левченко сообщал РИА Новости, что в колонии выходить на завтрак, обед и ужин отказались 15 заключенных. Он отмечал, что осужденные все же питаются, в частности, продуктами из передач. По его словам, трое участников акции нанесли себе порезы.

"В ИК-5 на текущий момент 11 осужденных отказались от приема пищи, написав соответствующие заявления", — уточняет управление.

Как уже заявлял Левченко, осужденные требуют сменить руководство колонии, ослабить режим, получить преференции и льготы, которые не соответствуют режиму колонии. По его словам, один из заключенных требует, чтобы к нему по очереди пускали нескольких его жен, а другой пытается добиться разрешения на телефонные разговоры на английском языке.