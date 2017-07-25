В Омской области из-за вспышки АЧС уничтожили 3,5 тысячи свиней

НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Более 3,5 тысячи голов свиней уничтожено в Омской области из-за вспышки африканской чумы свиней, первые компенсационные выплаты начнутся через десять дней, сообщает во вторник правительство региона.

В начале июля очаг АЧС впервые зарегистрировали в Омской области в личном подсобном хозяйстве в деревне Верблюжье, где произошел падеж 11 голов. Затем зараженные животные были обнаружены на территории еще двух районов. Следователи СК возбудили уголовное дело, на территории всей области введен режим ЧС. В минувшие выходные дни в двух населенных пунктах были обнаружены новые очаги АЧС.

"В Омской области на сегодняшний день в очагах АЧС отчуждено около 3,5 тысячи голов свиней. Компенсационные выплаты владельцам подворий, пострадавшим от АЧС, будут предоставляться через десять дней после снятия карантина", — говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона со ссылкой на первого зампредседателя правительства Андрея Новоселова.

Чиновник сообщил, что размер компенсации за уничтоженных свиней определен с учетом средней рыночной стоимости. Первыми выплаты получат жители Верблюжинского сельского поселения, где очаг инфекции погашен и карантин снят со вторника.

"Размер выплат определен исходя из средней рыночной стоимости в живом весе свиней, хряков, поросят и составляет 133 рубля за 1 килограмм. В убойном весе цена еще выше — 186 рублей, но здесь учитывается только мясо, без так называемых субпродуктов. Компенсацию получат только те владельцы, которые выдают животных добровольно. Те, кто скрывает факты падежа, компенсацию не получат, и преследуются законом", — сообщил Новоселов.

Он добавил, что всего от африканской чумы свиней пострадало четыре района Омской области и девять населенных пунктов. В новых очагах заражения ведется учет свиней, готовятся места для их утилизации, работают патрульные службы, полиция и Росгвардия.