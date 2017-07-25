На заброшенной ферме под Липецком при обрушении перекрытия погиб человек

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Плита перекрытия рухнула на заброшенной ферме под Липецком на двух мужчин, которые разбирали здание, в результате чего один из них погиб, а второй был госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель Грязинской Центральной районной больницы.

Информация об обрушении плиты перекрытия на заброшенной ферме бывшего совхоза "Сошкинский", который не работает более 15 лет, поступила спасателям в 12.26 мск вторника. По данным МЧС, двое мужчин занимались разбором конструкции для своих нужд.

"Один пострадавший, 1989 года рождения, — средней тяжести. У него травма предплечья. Второй погиб", — сказал собеседник агентства.

По факту случившегося начата доследственная проверка. По данным следствия, трое жителей Грязинского района, злоупотребляющие спиртными напитками, пришли на заброшенную ферму за металлоломом. Погиб 38-летний местный житель.