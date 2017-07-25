СК в Великом Новгороде проверяет сообщения об избиении полицейскими мужчины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку данных СМИ об избиении жителя Великого Новгорода сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области.

По данным ведомства, в СМИ было размещено сообщение о том, что 21 июля в Великом Новгороде сотрудники полиции якобы избили местного жителя.

"Согласно информации СМИ, сотрудники ППС, находясь на Воскресенском бульваре в городе Великом Новгороде, надели наручники на мужчину, затолкали в машину скорой помощи, где нанесли ему телесные повреждения", — говорится в сообщении.

В настоящее время для полного выяснения обстоятельств, изложенных в публикации, следственные органы проводят проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям полицейских, сообщает следственное управление.