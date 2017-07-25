В Тверской области пропал девятилетний мальчик

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Девятилетний мальчик бесследно исчез в Тверской области, уехав накануне кататься на велосипеде, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

"В следственный отдел… поступило 25 июля 2017 года сообщение об исчезновении 9-летнего жителя Старицкого района Тверской области", — говорится в сообщении.

По данным СК, накануне мальчик уехал кататься на велосипеде в деревню Бережки и по настоящее время его местонахождение неизвестно. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время опрашиваются родственники пропавшего мальчика. К поискам подключены сотрудники полиции и волонтеры.

В Брянской области накануне при похожих обстоятельствах исчез восьмилетний мальчик. Последний раз его видели в магазине в соседней деревне Глаженка Брянского района. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен велосипед, местонахождение ребенка до настоящего времени не установлено.