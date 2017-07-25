В Минводах задержали жителя Дагестана, собиравшегося примкнуть к ИГ*

НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Пограничники задержали в аэропорту Минеральных Вод жителя Дагестана, который собирался вылететь в Азербайджан, а оттуда добраться в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ*, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Кабардино-Балкарии.

"В международном аэропорту Минеральные Воды пограничники сняли с рейса в Баку 20-летнего жителя Дагестана, который намеревался транзитом попасть на территорию Сирии для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство*" , — говорится в сообщении.

По данным погрануправления, молодой человек дал признательные показания о своих планах примкнуть к боевикам.

"После проведения необходимых оперативно-профилактических мероприятий он добровольно отказался от вылета за границу и был передан в правоохранительные органы по месту жительства для принятия в отношении его процессуальных решений", — уточняется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.