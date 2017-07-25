Суд продлил арест фигурантов дела о подготовке терактов в Москве

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до 25 сентября арест четырёх фигурантов дела о подготовке терактов в столице от имени террористической организации "Исламское государство"*, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Мухаммадюсуфу Ашурову, Фуркату Кушаеву, Абдушукуру Гулмирзаеву и Магомеду Давудову. Новый срок ареста установлен до 25 сентября", — сказала пресс-секретарь.

Ранее Гулмирзаев рассказал, что его друг Ашуров готовил взрыв, "таскал коробки со взрывчаткой" и постоянно общался по телефону "с друзьями из Сирии".

В ходатайстве об аресте задержанных отмечалось, что они имеют навыки конспирации, противодействия деятельности правоохранительных органов, могут скрыться, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства.

В мае ФСБ России объявила о задержании четырех членов террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, "осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы". По данным ФСБ, их действиями руководили из Сирии люди, тесно связанные с запрещенной в России группировкой "Исламское государство"*.