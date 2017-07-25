МАК начал расследование падения самолета-амфибии под Иркутском

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Международный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиапроисшествия с самолетом-амфибией, которое произошло 23 июля в Иркутской области, сообщается на сайте комитета.

Во время инцидента самолет-амфибия Л4, на борту которого находились пилот и два пассажира, выполнял частный полет. Во время захода на посадку произошло падение в акваторию озера Медвежье. Все трое находившихся в самолете получили травмы разной степени тяжести и были доставлены бортом санитарной авиации в республиканскую больницу №1 города Кызыл.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно получило значительные повреждения.