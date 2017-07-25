В Дагестане из-за камнепада девять тысяч человек остались без света

ПЯТИГОРСК, 25 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Около 9 тысяч абонентов в двух районах Дагестана остались без электроснабжения из-за камнепада, сообщает ПАО "МРСК Северного Кавказа".

"Утром произошло отключение высоковольтной линии "Шамильская – Анцух" в результате камнепада. Общая отключенная мощность составила 6 МВт, обесточено два района – Тляратинский и Цунтинский, а это порядка 9 тысяч абонентов", — говорится в сообщении.

По данным компании, линия проходит на очень сложном участке дороги, под скалой, аварийная бригада работает над устранением аварии.