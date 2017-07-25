СК возбудил уголовное дело после аварии на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту аварии на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе, где в понедельник произошел выброс угля и газа, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту выброса угля и газа на шахте "Анжерская-Южная" по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ)", — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, следователи изучают документацию, допрашивают рабочих, которые поднялись на поверхность
Власти Кузбасса создали областной штаб под руководством исполняющего обязанности губернатора Владимира Чернова по ликвидации последствий аварии с участием руководства региональной администрации, специалистов подразделений ВГСЧ, МЧС, Ростехнадзора.
В обстоятельствах инцидента также разбирается Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.