СК возбудил уголовное дело после аварии на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту аварии на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе, где в понедельник произошел выброс угля и газа, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.

Сигнал о происшествии на угледобывающем предприятии в Кемеровском районе поступил в оперативную службу МЧС в 23.40 (19.40 мск) понедельника. На момент инцидента под землей работали 79 человек, 78 самостоятельно вышли на поверхность. Один рабочий пропал, его поиски начали свыше 40 спасателей.

"Возбуждено уголовное дело по факту выброса угля и газа на шахте "Анжерская-Южная" по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ)", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, следователи изучают документацию, допрашивают рабочих, которые поднялись на поверхность

"На аварийном участке произошло обрушение горной выработки. Спасатели разбирают завалы, ведутся поиски 32-летнго горняка, с которым до сих пор нет связи", — добавили в СУСК.

Власти Кузбасса создали областной штаб под руководством исполняющего обязанности губернатора Владимира Чернова по ликвидации последствий аварии с участием руководства региональной администрации, специалистов подразделений ВГСЧ, МЧС, Ростехнадзора.

В обстоятельствах инцидента также разбирается Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.