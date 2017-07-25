Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Немцова

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Найденные Страсбургским судом нарушения по жалобе Темирлана Эскерханова, одного из осужденных за убийство Бориса Немцова, не могут стать основанием для отмены приговора, заявили в пресс-службе Минюста России.

ЕСПЧ присудил Эскерханову 6 тысяч евро, обнаружив нарушения статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки, и статьи, предписывающей безотлагательное рассмотрение вопроса о правомерности ареста.

"В принятом Европейским судом постановлении не установлено нарушений, которые являются основанием для отмены вынесенных по уголовному делу судебных решений и состоявшегося приговора. Постановление Европейского суда не вступило в силу и может быть обжаловано", — говорится в релизе Минюста.

Помимо Эскерханова жалобы в Европейский суд по правам человека подавали еще два фигуранта дела об убийстве Немцова — братья Анзор и Шадид Губашевы. Осужденные жаловались на жестокое и унижающее обращение, нарушение прав на эффективную судебную защиту, условия содержания и транспортировки, но Европейский суд признал жалобы "неприемлемыми". Такое решение ЕСПЧ было принято в связи с тем, что заявители нарушили правило о конфиденциальности, разгласив СМИ сведения о деталях мирового соглашения, которое суд предложил сторонам, пояснили в Минюсте.

В министерстве отметили, что российские власти от соглашения отказались, так как не согласны с претензиями заявителей.

Что касается жалобы Эскерханова, то "вынесение Европейским судом решений с подобными выводами является обычной практикой, применяемой по аналогичным делам в отношении многих государств – участников Конвенции", добавили в министерстве.

Тринадцатого июля Московский окружной военный суд огласил приговор по делу об убийстве Немцова: самое строгое наказание — 20 лет — судья назначил киллеру Зауру Дадаеву, Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, приговорили к 19 годам, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.