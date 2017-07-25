В Чувашии вынесли приговор женщине, истязавшей детей за оценки

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жительница Чувашии получила более 3,5 года условного срока за истязания приемных детей из-за оценок в школе и гибель утят, сообщается на сайте СК РФ.

Она признана виновной по статьям "истязание, совершенное в отношении двух и более заведомо несовершеннолетних" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которого возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с ними".

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с сентября 2012 по август 2016 года в одном из сельских населенных пунктов Вурнарского района обвиняемая неоднократно наносила побои трём приемным детям: двум девочкам 1999 и 2004 годов рождения и мальчику 2005 года рождения, которые между собой были родными сестрами и братом.

В частности, по данным СК, злоумышленница била их ремнем, палкой, пластмассовой вешалкой для одежды, ракеткой для игры в бадминтон, заставляла стоять оголенными коленями на горохе, девочек таскала за волосы. Ведомство уточняет, что причинами такого отношения к детям служили неопрятная одежда, неудовлетворительные оценки в школе, недосмотр за двумя утятами, которые скончались. Вследствие этого, утверждает СК, двое младших детей убежали из дома, но вскоре были обнаружены сотрудниками полиции.

На данном этапе дети проживают со своей родственницей.