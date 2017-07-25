СК не нашел вины перевозчика в ДТП с тремя автобусами под Тулой

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Следствие не усмотрело вины компании-перевозчика, чей автобус столкнулся с двумя микроавтобусами в Тульской области, в результате чего погибли четыре человека и пятеро получили травмы, сообщил во вторник РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Региональное управление СК РФ сообщило, что начата доследственная проверка по факту аварии. Уточняется, что процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Вина в действиях компании-перевозчика, чей автобус инициировал столкновение, не установлена", — сказал собеседник агентства.
Полиция по факту аварии возбудила уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.