СК не нашел вины перевозчика в ДТП с тремя автобусами под Тулой

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Следствие не усмотрело вины компании-перевозчика, чей автобус столкнулся с двумя микроавтобусами в Тульской области, в результате чего погибли четыре человека и пятеро получили травмы, сообщил во вторник РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

Авария произошла ночью 9 июня на 135-м километре трассы М-2 "Крым" в Заокском районе. Со стоявшими на обочине микроавтобусами Mercedes Sprinter маршрута "Курск — Москва" столкнулся большой рейсовый автобус этой же марки, выполнявший рейс "Орел — Москва". По данным полиции, микроавтобус, на который пришелся удар, улетел в кювет. Из 11 человек, находившихся в салоне, погибли четыре женщины, мужчина и четыре женщины получили травмы и были госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие — жители Курской области

Региональное управление СК РФ сообщило, что начата доследственная проверка по факту аварии. Уточняется, что процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Вина в действиях компании-перевозчика, чей автобус инициировал столкновение, не установлена", — сказал собеседник агентства.

Полиция по факту аварии возбудила уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.