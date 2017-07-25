ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. В Челябинской области пропала 14-летняя девочка, сообщается во вторник в ориентировке поискового отряда "Легион-СПАС", размещенной на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

По информации отряда, в южноуральском городе Сатка исчезла Василина Мухаметова 2003 года рождения.

"Ушла из дома 24.07.2017 в поликлинику. В 12.00 вышла от врача и по настоящее время ее местонахождение не известно", — говорится в ориентировке.

По информации отряда, рост девочки 153-155 сантиметров, волосы каштановые, глаза карие, лицо круглое, на левой щеке маленькая родинка, в пупке – пирсинг. Была одета розовую рубашку и клетчатые штаны.

"Автомобилисты г. Сатка! Ищем записи видеорегистраторов с улиц: Бакальская, Пролетарская, Солнечная, 50 лет ВЛКСМ за 24.07.2017 с 11.00!" — указано также на странице отряда.