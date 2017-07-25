В Приангарье потушили два лесных пожара на площади 23 тысячи гектаров

ИРКУТСК, 25 июл – РИА Новости. Два пожара ликвидировано и один локализован на землях лесного фонда в Иркутской области 24 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

"24 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано два пожара на общей площади 23 тыс. га, оба в Катангском районе", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Один очаг в Нижнеилимском районе утром во вторник был локализован, его площадь полторы тысячи гектаров.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 10 пожаров, все в Катангском районе. Областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о нецелесообразности их тушения из-за значительных экономических затрат.

Для тушения пожаров в регионе в понедельник было задействовано 90 человек, в том числе 35 пожарных-десантников, а также 17 единиц наземной техники.

По данным ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во вторник чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в Киренском и Катангском районах.