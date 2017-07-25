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Происшествия

Под Тулой возобновили снос незаконных цыганских построек

11:5125.07.2017
03151
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкВ Плеханово. Архивное фотоВ Плеханово. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Варенков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Власти Тулы возобновили снос незаконных цыганских построек, начатый летом 2016 года в поселке Плеханово, получившем известность после конфликта из-за незаконных врезок в газопровод — во вторник утром ряд построек был снесен в соседнем поселке Хрущево, сообщила администрация города.

Сотрудник правоохранительных органов в поселке Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек
© РИА Новости / Андрей Варенков
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В тульском поселке Плеханово завершен массовый снос незаконных строений
"Поселок Хрущево непосредственно примыкает к поселку Плеханово и также является территорией компактного проживания цыганского населения. В поселке Хрущево на сегодняшний день выявлено 19 самовольных строений … Сегодня выполнены работы по сносу 5 незаконных строений, расположенных в поселке Хрущево", — говорится в сообщении горадминистрации.

Уточняется, что еще семь построек жители разобрали самостоятельно, все постройки деревянные.

Власти подчеркивают, что ранее по фактам самовольного занятия земельных участков были возбуждены административные дела. Судебные приставы неоднократно уведомляли жителей Хрущево, что им необходимо снести незаконные постройки.

Панорама города Тулы. Архивное фото
© Fotolia / liiset
В Туле требуют сноса незаконных цыганских построек в 6 км от музея Толстого
"Снос незаконных строений в поселке Хрущево продолжает плановые мероприятия … по наведению порядка в местах компактного проживания цыганского населения", — заявляют власти. Уточняется, что в 2016 году по поручению губернатора региона Алексея Дюмина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории Тулы, был создан Координационный штаб. Работа штаба будет продолжена.

Тульский посёлок Плеханово приобрёл известность в СМИ в марте 2016 года, когда почти 400 домов в поселке остались без газа после того, как в трубу газопровода по вине местных жителей-цыган попала вода. На приезд газовиков для восстановления снабжения и демонтажа незаконных врезок нарушители отреагировали бурно, требуя подключить им газ. Но сделать это по закону нельзя — домовладения официально не зарегистрированы. После этого в поселке начался массовый снос незаконных построек, но перед этим власти разработали план межевания поселка, который позволит возвести строения на законных основаниях.

Снос незаконных построек в поселке Плеханово
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкРабочие будут еженедельно сносить по 10 домов.Снос незаконно установленных построек в поселке Плеханово в Тульской области
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
Рабочие будут еженедельно сносить по 10 домов.
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкНа месте работ находятся представители различных служб, в том числе газовой.Снос незаконных построек в поселке Плеханово
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
На месте работ находятся представители различных служб, в том числе газовой.
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанк16 марта без газа в Туле остались почти 400 домов. Причиной стала незаконная врезка в газовую трубу местных жителей-цыган.

На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.Сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
16 марта без газа в Туле остались почти 400 домов. Причиной стала незаконная врезка в газовую трубу местных жителей-цыган.

На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкНа приезд ремонтных бригад нарушители отреагировали бурно, требуя подключить им газ.

На фото: снос незаконно установленных построек в поселке Плеханово в Тульской области.Снос незаконно установленных построек в поселке Плеханово в Тульской области
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
На приезд ремонтных бригад нарушители отреагировали бурно, требуя подключить им газ.

На фото: снос незаконно установленных построек в поселке Плеханово в Тульской области.
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкПосле этого в Плеханово вспыхнули беспорядки, в результате которых были задержаны четыре человека.

На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.Сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
После этого в Плеханово вспыхнули беспорядки, в результате которых были задержаны четыре человека.

На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкГазовики отмечали, что жители поселка уже много лет несанкционированно подключаются к газу, сделать это на законных основаниях им мешает то, что домовладения официально не зарегистрированы.

На фото: Снос незаконно установленных построек в поселке Плеханово в Тульской области.Снос незаконно установленных построек в поселке Плеханово в Тульской области
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
Газовики отмечали, что жители поселка уже много лет несанкционированно подключаются к газу, сделать это на законных основаниях им мешает то, что домовладения официально не зарегистрированы.

На фото: Снос незаконно установленных построек в поселке Плеханово в Тульской области.
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкПосле того, как власти разработали план межевания поселка, который позволит построить дома на законных основаниях, жители заявили о намерении добровольно убрать незаконные постройки, однако снесли всего две.

На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.Сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
После того, как власти разработали план межевания поселка, который позволит построить дома на законных основаниях, жители заявили о намерении добровольно убрать незаконные постройки, однако снесли всего две.

На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.
© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкСейчас у тульских судебных приставов находятся 122 исполнительных производства, по которым предусмотрен снос построек.

На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.Сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
Сейчас у тульских судебных приставов находятся 122 исполнительных производства, по которым предусмотрен снос построек.

На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.
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