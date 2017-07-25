Под Тулой возобновили снос незаконных цыганских построек

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Власти Тулы возобновили снос незаконных цыганских построек, начатый летом 2016 года в поселке Плеханово, получившем известность после конфликта из-за незаконных врезок в газопровод — во вторник утром ряд построек был снесен в соседнем поселке Хрущево, сообщила администрация города.

"Поселок Хрущево непосредственно примыкает к поселку Плеханово и также является территорией компактного проживания цыганского населения. В поселке Хрущево на сегодняшний день выявлено 19 самовольных строений … Сегодня выполнены работы по сносу 5 незаконных строений, расположенных в поселке Хрущево", — говорится в сообщении горадминистрации.

Уточняется, что еще семь построек жители разобрали самостоятельно, все постройки деревянные.

Власти подчеркивают, что ранее по фактам самовольного занятия земельных участков были возбуждены административные дела. Судебные приставы неоднократно уведомляли жителей Хрущево, что им необходимо снести незаконные постройки.

"Снос незаконных строений в поселке Хрущево продолжает плановые мероприятия … по наведению порядка в местах компактного проживания цыганского населения", — заявляют власти. Уточняется, что в 2016 году по поручению губернатора региона Алексея Дюмина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории Тулы, был создан Координационный штаб. Работа штаба будет продолжена.

Тульский посёлок Плеханово приобрёл известность в СМИ в марте 2016 года, когда почти 400 домов в поселке остались без газа после того, как в трубу газопровода по вине местных жителей-цыган попала вода. На приезд газовиков для восстановления снабжения и демонтажа незаконных врезок нарушители отреагировали бурно, требуя подключить им газ. Но сделать это по закону нельзя — домовладения официально не зарегистрированы. После этого в поселке начался массовый снос незаконных построек, но перед этим власти разработали план межевания поселка, который позволит возвести строения на законных основаниях.