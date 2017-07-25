Под Тулой возобновили снос незаконных цыганских построек

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Власти Тулы возобновили снос незаконных цыганских построек, начатый летом 2016 года в поселке Плеханово, получившем известность после конфликта из-за незаконных врезок в газопровод — во вторник утром ряд построек был снесен в соседнем поселке Хрущево, сообщила администрация города.
Уточняется, что еще семь построек жители разобрали самостоятельно, все постройки деревянные.
Власти подчеркивают, что ранее по фактам самовольного занятия земельных участков были возбуждены административные дела. Судебные приставы неоднократно уведомляли жителей Хрущево, что им необходимо снести незаконные постройки.
Тульский посёлок Плеханово приобрёл известность в СМИ в марте 2016 года, когда почти 400 домов в поселке остались без газа после того, как в трубу газопровода по вине местных жителей-цыган попала вода. На приезд газовиков для восстановления снабжения и демонтажа незаконных врезок нарушители отреагировали бурно, требуя подключить им газ. Но сделать это по закону нельзя — домовладения официально не зарегистрированы. После этого в поселке начался массовый снос незаконных построек, но перед этим власти разработали план межевания поселка, который позволит возвести строения на законных основаниях.
На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.
На фото: снос незаконно установленных построек в поселке Плеханово в Тульской области.
На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.
На фото: Снос незаконно установленных построек в поселке Плеханово в Тульской области.
На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.
На фото: сотрудники правоохранительных органов и жители поселка Плеханово в Тульской области, где происходит снос незаконно установленных построек.