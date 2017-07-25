В Новосибирске у мусорного контейнера нашли колбу с человеческим эмбрионом

НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Женщина в Новосибирске рано утром по пути на работу обнаружила возле мусорного контейнера колбу с забальзамированным эмбрионом человека, предположительно, с отклонениями в развитии; проводится проверка, сообщил РИА Новости во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Алексей Максименко.
По данным СК, колба была закрыта пластиковой крышкой. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СКР по Новосибирской области, а также судебно-медицинский эксперт.
"Проведен осмотр места происшествия, стеклянная емкость с находящимся в ней эмбрионом изъята и направлена для проведения судебно-медицинской экспертизы. Каких-либо следов, указывающих на принадлежность емкости одному из учебных, научно-исследовательских, лечебных учреждений, не обнаружено", — сообщил Максименко.
Устанавливаются все обстоятельства. Для установления принадлежности колбы проверяются медицинские и иные образовательные учреждения, лечебные учреждения, опрашиваются жители окрестных домов.