В Новосибирске у мусорного контейнера нашли колбу с человеческим эмбрионом

НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Женщина в Новосибирске рано утром по пути на работу обнаружила возле мусорного контейнера колбу с забальзамированным эмбрионом человека, предположительно, с отклонениями в развитии; проводится проверка, сообщил РИА Новости во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Алексей Максименко.

"Женщина утром во вторник шла на работу и обнаружила близ мусорного контейнера во дворе жилого дома по улице Сибиряков-Гвардейцев находящийся в стеклянной емкости забальзамированный эмбрион человека. Следственным отделом по Кировскому району Новосибирска проводится процессуальная проверка", — сказал собеседник агентства, отметив, что, судя по внешнему виду, эмбрион "с особенностями развития".

По данным СК, колба была закрыта пластиковой крышкой. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СКР по Новосибирской области, а также судебно-медицинский эксперт.

"Проведен осмотр места происшествия, стеклянная емкость с находящимся в ней эмбрионом изъята и направлена для проведения судебно-медицинской экспертизы. Каких-либо следов, указывающих на принадлежность емкости одному из учебных, научно-исследовательских, лечебных учреждений, не обнаружено", — сообщил Максименко.

Устанавливаются все обстоятельства. Для установления принадлежности колбы проверяются медицинские и иные образовательные учреждения, лечебные учреждения, опрашиваются жители окрестных домов.