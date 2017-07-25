В МВД опровергли данные соцсетей об аварии с детьми под Ульяновском

САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Информация об аварии с автобусом с детьми в Ульяновской области, которая была распространена в соцсетях, не соответствует действительности, подобных ДТП в регионе не фиксировалось, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД по региону.
Информация о ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, появилась в социальных сетях вечером в понедельник. В одной из групп было размещено сообщение о том, что авария произошла 24 июля на трассе по направлению в Димитровград.