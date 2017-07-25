В МВД опровергли данные соцсетей об аварии с детьми под Ульяновском

САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Информация об аварии с автобусом с детьми в Ульяновской области, которая была распространена в соцсетях, не соответствует действительности, подобных ДТП в регионе не фиксировалось, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД по региону.

"Подобного ДТП с участием детей на территории Ульяновской области не было. Не фиксировалось также аварий с участием автомобилей УАЗ и Lada Largus в последние дни. По нашим данным, в соцсетях появилось фото аварии, которое несколько лет назад произошло в Татарстане, а под ней был размещен текст про аварию в Ульяновской области", — отметили в пресс-службе.

Информация о ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, появилась в социальных сетях вечером в понедельник. В одной из групп было размещено сообщение о том, что авария произошла 24 июля на трассе по направлению в Димитровград.