Красноярские медики рассказали о состоянии девочек, сбитых пьяным водителем

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Состояние одной из девочек, которую на обочине сбил пьяный водитель, оценивается как удовлетворительное, вторая пострадавшая девочка находится в реанимации в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Состояние девочки, пострадавшей в ДТП и находящейся в больнице Курагинского района, удовлетворительное. Вторая пострадавшая находится в больнице №20 Красноярска, куда была доставлена накануне санавиацией", — сказал собеседник агентства.
В красноярской больнице №20 сообщили, что состояние девочки не изменилось и остается стабильно тяжелым. Она получила серьезную черепно-мозговую травму.