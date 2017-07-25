Красноярские медики рассказали о состоянии девочек, сбитых пьяным водителем

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Состояние одной из девочек, которую на обочине сбил пьяный водитель, оценивается как удовлетворительное, вторая пострадавшая девочка находится в реанимации в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что 22 июля в Курагинском районе Красноярского края водитель 1977 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на "ВАЗ-2106" влетел в группу детей, которые передвигались по правилам по обочине. Годовалый мальчик погиб на месте, две девочки 2008 и 2013 годов рождения получили травмы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он арестован на два месяца.

"Состояние девочки, пострадавшей в ДТП и находящейся в больнице Курагинского района, удовлетворительное. Вторая пострадавшая находится в больнице №20 Красноярска, куда была доставлена накануне санавиацией", — сказал собеседник агентства.

В красноярской больнице №20 сообщили, что состояние девочки не изменилось и остается стабильно тяжелым. Она получила серьезную черепно-мозговую травму.