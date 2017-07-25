Прокуратура начала проверку после выброса угля и газа на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 июл — РИА Новости. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку по факту инцидента на шахте "Анжерская-Южная", где в понедельник произошел выброс угля и газа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сигнал о происшествии на угледобывающем предприятии в Кемеровском районе поступил в оперативную службу МЧС в 23.40 (19.40 мск) понедельника. На тот момент под землей работали 79 человек, 78 из них самостоятельно вышли на поверхность. Информация еще по одному рабочему уточняется, связь с ним до сих пор не установлена.

"В конвейерном штреке при производстве работ по проведению выработки произошел внезапный выброс угля и газа. Диспетчером шахты незамедлительно был задействован план ликвидации аварий, на предприятие вызваны сотрудники Кемеровского отдельного военизированного горноспасательного отряда", — говорится в сообщении.

Как уточнили в надзорном ведомстве, неизвестной остается судьба машиниста горных выемочных машин участка подготовительных работ, связь с которым до настоящего времени отсутствует.

В настоящее время специалисты продолжают работы по ликвидации аварии.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.