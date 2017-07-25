Прокуратура начала проверку после выброса угля и газа на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 июл — РИА Новости. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку по факту инцидента на шахте "Анжерская-Южная", где в понедельник произошел выброс угля и газа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"В конвейерном штреке при производстве работ по проведению выработки произошел внезапный выброс угля и газа. Диспетчером шахты незамедлительно был задействован план ликвидации аварий, на предприятие вызваны сотрудники Кемеровского отдельного военизированного горноспасательного отряда", — говорится в сообщении.
Как уточнили в надзорном ведомстве, неизвестной остается судьба машиниста горных выемочных машин участка подготовительных работ, связь с которым до настоящего времени отсутствует.
В настоящее время специалисты продолжают работы по ликвидации аварии.
"Для установления всех обстоятельств произошедшего Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.