Грабители украли у москвича $350 тысяч, врезавшись в его машину

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Налетчики врезались в автомобиль, принадлежащий москвичу, затем избили его, украли из машины 350 тысяч долларов и скрылись на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Потерпевший рассказал полицейским, что неизвестные на серебристом авто совершили ДТП с принадлежащей ему автомашиной Hyundai Sonata. Затем, воспользовавшись незапертой дверью, проникли в салон, нанесли мужчине несколько ударов неустановленным предметом, после чего открыто похитили телефон сотовой связи и пакет с деньгами в сумме 350 тыс. долларов США и на вышеуказанной серебристой машине скрылись", — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб в полиции оценили в 20,6 миллиона рублей. Возбуждено дело, налетчиков разыскивает полиция.