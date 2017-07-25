В Хабаровске после травмирования ребенка на аттракционе возбудили дело

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело, после того как девочка получила компрессионный перелом позвоночника на детском аттракционе в Хабаровске, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По информации следственного управления, ЧП произошло в мае 2017 года в детском развлекательном комплексе на аттракционе, посвященном пожарной тематике. Малолетняя девочка во время спуска со второго этажа на первый по пожарному шесту получила компрессионный перелом позвоночника, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Следствие возбудило уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", — говорится в сообщении.