Более 20 жителей Камчатки пострадали от афер с авиабилетами

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Свыше 20 жителей Вилючинска на Камчатке пострадали от действий сотрудницы фирмы, которая продавала им авиабилеты, а после аннулировала их, ущерб превысил 1,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию обратилось более 20 жителей города Вилючинска, которые обнаружили, что купленные ими в одной из фирм авиабилеты недействительны. Некоторые из заявителей оказались в подобной ситуации уже за пределами полуострова. У них аннулированы билеты на обратную дорогу. Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемую подозреваемую, 40-летнюю работницу данной организации, которая дала признательные показания. По имеющейся информации, злоумышленница после продажи клиентам билетов аннулировала их, а возвращенную авиаперевозчиком стоимость присваивала", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сумма установленного на данный момент ущерба превышает 1,5 миллиона рублей. В отношении сотрудницы фирмы возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".